Alex Zanardi, condizioni stabili, decorso clinico regolare

Attualità

Nazionale

| 09:02 - 22 Giugno 2020

Alex Zanardi.

Decorso clinico regolare e stabile anche la notte scorsa in ospedale per Alex Zanardi. Da oggi parte una settimana-chiave per la guarigione dai gravi traumi dell'incidente. Già da oggi i medici faranno le valutazioni necessarie per decidere se è possibile già nei prossimi giorni sospendere la sedazione per verificare il quadro neurologico. Decisiva per procedere a questo passaggiola stabilità delle condizioni cliniche di Alex Zanardi. La prognosi è sempre riservata. Il prossimo bollettino medico è previsto alle 12.