Riccione, gang assale minori: in quattro finiscono in ospedale

Cronaca

Riccione

| 08:13 - 22 Giugno 2020

Indagano i Carabinieri di Riccione, foto di repertorio.

Sono ancora in corso le ricerche di una banda di ragazzi che, tra sabato e domenica, ha aggredito, molestato ed infastidito diverse persone a Riccione. Un gruppo di giovani sammarinesi, quasi tutti minorenni, sono stati pestati e rapinati dalla banda. Quattro dei ragazzi sono finiti in ospedale per le ferite riportate. La banda sarebbe anche responsabile di altri episodi di molestie avvenuti nella notte. Sulle loro tracce i Carabinieri di Riccione che, al momento, non hanno ricevuto nessuna denuncia formale dei fatti.