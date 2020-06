Anziana scippata e trascinata a terra, all’ospedale con una brutta frattura

Cronaca

Anziana scippata e trascinata a terra. Violento episodio sabato sera in via Roma a Morciano di Romagna dove ad una donna, una commerciante di 81 anni, è stata rapinata da due sconosciuti in scooter. La signora, che è caduta a terra tenendo stretta la sua borsa, è stata strattonata con violenza e trascinata per alcuni metri prima di cedere. Un attimo dopo anche i rapinatori, sbilanciati, sono finiti a terra e hanno proseguito la fuga a piedi, facendo perdere le tracce. L'81enne invece è stata trasportata all'ospedale di Rimini. La prognosi è riservata e per via di una brutta frattura multipla ed esposta, rischia di perdere la gamba inistra. Indagini lampo dei carabinieri della sezione operativa di Riccione che hanno eseguito due fermi di iniziativa nei confronti di un albanese e un italo-albanese, trattenuti in attesa degli atti della Procura. Recuperato anche uno zaino contenente una pistola scacciacani, abbandonato dai rapinatori in fuga.



Aggiornamento: Amputata la gamba alla donna rapinata a Morciano