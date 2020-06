Meteo: tempo soleggiato sulla costa del riminese, qualche pioggia sui rilievi

Attualità

Rimini

| 17:38 - 21 Giugno 2020

Alba da Lido San Giuliano (foto di Alberto Matturro).

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 21/06/2020 ore 17:30



Lunedì 22 Giugno 2020



Stato del cielo: Sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, minime comprese tra +14°C e +17°C, massime comprese tra +25°C e +29°C.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 23 Giugno 2020



Stato del cielo: In prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, minime comprese tra +14°C e +17°C, massime comprese tra +25°C e +29°C.

Venti: deboli/moderati da Est/Sud-Est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 24 Giugno 2020



Stato del cielo: Nuvolosità irregolare in transito già dal mattino, con nubi a tratti compatte alternate a schiarite.

Precipitazioni: possibili in forma isolata nel corso del pomeriggio sui rilievi, assenti altrove.

Temperature: minime in aumento, comprese tra +15°C e +18°C, massime in diminuzione, comprese tra +24°C e +26°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: Sia la giornata di Giovedì 25 che quella di Venerdì 26 Giugno trascorreranno all'insegna di nuvolosità variabile, con maggiori schiarite tra pianure e costa, e la possibilità di locali rovesci pomeridiani sui settori appenninici. In queste due giornate valori massimi stazionari. Maggiormente soleggiati Sabato 27 e Domenica 28 con valori in nuovo aumento.



