Cade in moto sulla Marecchiese: il mezzo prende fuoco, centauro ferito

Cronaca

Verucchio

| 17:27 - 21 Giugno 2020

La moto a seguito dell'incidente.

Perde il controllo della moto e rimane ferito nell'incidente, mentre il mezzo va in fiamme. E' quanto capitato a un centauro cinquantenne, soccorso dal personale del 118 sulla Marecchiese intorno alle 8.30 di questa mattina (domenica 21 giugno). L'uomo stava viaggiando in direzione monte-mare quando, passato Torello, ha perso il controllo del mezzo per cause in corso d'accertamento da parte della Polizia Municipale Unione dei Comuni Valmarecchia. Il centauro è stato sbalzato dalla sella, mentre la moto è andata in fiamme, prontamente spente dal personale di un bar-stazione di servizio, con l'uso degli estintori, prima dell'intervento dei Vigili del Fuoco. Il ferito è stato trasportato in ambulanza al campo sportivo di Ponte Verucchio, dove è atterrato l'elisoccorso, per il successivo ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena.