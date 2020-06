Notte Rosa: capodanno dell'Estate a fine luglio, forse anche nell'entroterra

Attualità

Rimini

| 13:34 - 21 Giugno 2020

Notte Rosa a Rimini (foto di repertorio).

Notte Rosa a fine luglio o al massimo ai primi di agosto: è corsa contro il tempo, ma dalla Regione filtra ottimismo, come spiegato dall'assessore al turismo Andrea Corsini. L'idea è quella di una nuova edizione della Notte Rosa formata da piccoli eventi, per evitare assembramenti, ma diffusi su tutto il territorio della Romagna, non solo la costa. Qualche settimana fa il sindaco Andrea Gnassi aveva ipotizzato una Notte Rosa lunga una settimana e non un weekend, chiedendo di utilizzare al meglio ogni km di spiaggia, per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle distanze.