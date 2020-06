Sosta selvaggia scooter sul marciapiede del lungomare

Attualità

Rimini

| 19:39 - 20 Giugno 2020

Scooter parcheggiati sul marciapiede del lungomare.

Scooter e motocicli parcheggiati sul marciapiede del lungomare, uno spettacolo che non piace a molti riminesi. La segnalazione arriva da un lettore, "La stagione estiva funge da richiamo per tutti i possessori di motocicli che abbandonano temporaneamente le autovetture per muoversi su mezzi più snelli e funzionali allo scorrimento del traffico. Specialmente sul lungomare, ci sono difficoltà per trovare un posto disponibile, e questo si traduce sempre più spesso in una pratica poco civile. E i vigili?"