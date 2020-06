Coronavirus Rimini: quattro nuovi casi di positività, nessun decesso

Attualità

Rimini

| 16:54 - 20 Giugno 2020

Bollettino sui contagi da nuovo Coronavirus a Rimini (20 giugno).

In Provincia di Rimini si sono registrati quattro casi in più di positività al Sars-CoV-2, secondo quanto riferito dalla regione Emilia Romagna nel bollettino odierno (20 giugno). Nessun decesso ha riguardato il nostro territorio.



I nuovi casi sono a Rimini (2), Riccione e Santarcangelo; una delle quattro persone era già ricoverata in ospedale, gli altri sono asintomatici, tutti individuati tramite test sierologico. C'è stata solamente una nuova guarigione, quindi cresce il numero degli attuali positivi, da 22 a 25.



Gli attuali positivi: Rimini 8, Cattolica 4, Santarcangelo 3, Riccione 2, San Giovanni in Marignano 2, San Clemente 1, Montescudo Monte Colombo 1, Morciano 1, Coriano 1, Saludecio 1, Verucchio 1.