Assemblea annuale di Cna Rimini: ci sarà anche Bonaccini

| 14:32 - 20 Giugno 2020

Il presidente di Cna Rimini Mirco Galeazzi.

Assemblea annuale per Cna Rimini, in programma lunedì 22 giugno dalle 18.00, nella nuova sede di Prime Cleaning in Via Babbi. Sarà presente il Presidente della Giunta Regionale Stefano Bonaccini, con una piccola rappresentanza di imprenditori, e in video collegamento tutti gli organismi dirigenti di Cna Rimini. Ci sarà dunque un confronto sulle tematiche economiche che interessano le 3700 aziende associate a Cna in provincia.



La scelta del contenitore dell’assemblea, la nuova e prestigiosa sede di un'importante impresa del territorio, anticipa in qualche modo anche i contenuti dell'incontro, legati alle politiche regionali e alle sue ripercussioni economiche sulle imprese. L’apertura dei lavori sarà affidata a Davide Ortalli, direttore di Cna Rimini e al Presidente Mirco Galeazzi, tra i temi sul tavolo: il lockdown, i protocolli sicurezza nel mondo delle aziende, gli investimenti nell'industria turistica, la burocrazia, la questione balneare e gli ecobonus uniti alle opportunità della rigenerazione urbana.



Nella stessa giornata in agenda anche l'approvazione del bilancio annuale di Cna Rimini, un'associazione in salute che registra per il quinto anno consecutivo ottimi risultati sia in termini economici che finanziari, oltre ad una crescita della rappresentanza passando da 3.609 a 3.700 imprese associate.