Dal 24 giugno nuovo ampliamento dei servizi della Biblioteca Baldini di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:42 - 20 Giugno 2020

Interno della biblioteca Baldini di Santarcangelo.

Da mercoledì 24 giugno la biblioteca amplia nuovamente i propri servizi, alcuni dei quali tornano fruibili nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie dopo la sospensione per il contenimento del Covid-19.



Nello specifico, sarà possibile accedere direttamente e scegliere libri e materiali audiovisivi collocati a scaffale aperto, con accesso consentito a un massimo di cinque persone alla volta munite di mascherina e previa disinfezione delle mani. Si potranno inoltre consultare di nuovo in sede materiali di archivi e fondi speciali, nonché libri moderni esclusi dal prestito, con prenotazione obbligatoria e orari da concordare.



Sempre da mercoledì 24 giugno, si potranno inoltre prendere in prestito i quotidiani dei giorni precedenti e le riviste della settimana o del mese passato. Anche nella sezione Mondo dei piccoli, infine, si potrà nuovamente effettuare la consultazione a scaffale dei libri, ma per il momento non sarà ancora possibile sostare e giocare.



Accanto a queste novità, restano a disposizione i servizi organizzati nelle prime settimane successive alla riapertura dopo l’emergenza Covid-19. Libri e materiali audiovisivi possono essere presi in prestito prenotandoli da casa: è sufficiente un messaggio alla pagina Facebook della biblioteca, una mail o una telefonata per concordare data e orario per il ritiro in sede. Per chi ne ha necessità o è impossibilitato a muoversi, il prestito può essere richiesto anche a domicilio sempre su prenotazione (il servizio si svolge il martedì mattina).



Resta possibile inoltre chiedere libri in prestito interbibliotecario tramite mail o utilizzando i servizi on line; restituire libri o materiali audiovisivi utilizzando le scatole posizionate nella Galleria Baldini al piano terra; chiedere tramite mail e telefono informazioni bibliografiche, consulenze, consegna documenti e iscriversi online alla biblioteca.



Per il momento, invece, in attesa di nuove e diverse disposizioni non è ancora possibile accedere alle sale studio, consultare in sede giornali e riviste del giorno, settimana o mese corrente.



La biblioteca Baldini è aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13,30, con prolungamento fino alle 19 il giovedì. Per informazioni e prenotazioni: 0541/356.299, biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it e pagina Facebook Biblioteca comunale A. Baldini per prestiti, iscrizioni e consegna documenti; 0541/356.299 e biblioteca.fondi@comune.santarcangelo.rn.it per manoscritti, libri antichi e fondi speciali.