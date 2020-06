FOTO A Bellaria per il dodicesimo anno consecutivo sventola la bandiera blu

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:36 - 20 Giugno 2020

La Bandiera Blu sventola a Bellaria Igea Marina.

Questa mattina (sabato 20 giugno), presso la sede della Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, si è tenuta la cerimonia ufficiale di innalzamento alla presenza di autorità civili e militari. Per il dodicesimo anno consecutivo, la città di Panzini può fregiarsi del riconoscimento conferito dalla Fee (Foundation for Environmental Education), che nasce dalla valutazione di una serie di indicatori: dalle condizioni delle acque di balneazione all’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, dalla quota e la capillarità della raccolta differenziata alla corretta gestione dei rifiuti pericolosi. Inoltre, la presenza di ampie aree pedonali, arredo urbano curato e piste ciclabili, aree verdi e tutto l’insieme di servizi balneari garantiti nelle spiagge. Bellaria Igea Marina è una delle sette località emiliano romagnole premiate quest'anno con la Bandiera Blu. Per il sindaco Filippo Giorgetti, «una gratifica per le politiche ambientali attuate dall'Amministrazione, un valore aggiunto per la nostra offerta turistica, l'onere e il grande onore di essere la più popolosa tra le località premiate nella provincia di Rimini».