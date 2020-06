Donna fa avances a pensionato riccionese: è il trucco per rubargli un rolex da 10.000 euro

Cronaca

Riccione

| 13:12 - 20 Giugno 2020

Truffa dell'abbraccio (foto di repertorio).

Indagini dei Carabinieri in corso sul furto di un orologio di lusso, vittima un pensionato di Riccione di 80 anni. I fatti sono avvenuti a Riccione, in piazza dell'Unità, nel primo pomeriggio di ieri (venerdì 19 giugno). Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo era intento a parcheggiare la propria automobile, quando si è avvicinata una donna di etnia rom, che, partendo da una richiesta di informazioni, è passata poi ad avances sessuali. Attraverso la tecnica dell'abbraccio, la donna ha trovato il contatto fisico con l'80enne, al fine di portargli via il prezioso rolex che aveva al braccio, del valore di 10.000 euro. L'anziano ha respinto le avances ed è ripartito, andando a parcheggiare a poca distanza. Ma a quel punto, scendendo dalla propria vettura, si è accorto del furto.