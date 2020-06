Sarà un’estate di eventi di richiamo a Santarcangelo, il plauso di Confcommercio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:19 - 20 Giugno 2020

Giovanna Giusto Confcommercio Santarcangelo.

Sarà un’estate diversa, ma gli eventi non mancheranno anche nell’entroterra. Santarcangelo ha programmato il suo calendario di eventi con una serie di appuntamenti allo Sferisterio che possono richiamare in città residenti e turisti in piena sicurezza.



“Siamo soddisfatti – dice Giovanna Giusto, referente della delegazione Santarcangelo-Valmarecchia di Confcommercio della provincia di Rimini - per l’impegno dell’amministrazione comunale nel fare decollare un calendario di eventi musicali e culturali nonostante le difficoltà logistiche per ottemperare ai protocolli di sicurezza per la ripartenza.

La collaborazione tra il settore pubblico e le associazioni di categoria suggella quella parola “insieme” su cui Santarcangelo poggia la ripartenza e il rilancio delle sue attività economiche. In questi mesi complicati abbiamo lavorato insieme e insieme vogliamo continuare a lavorare anche su temi fondamentali per la sopravvivenza del tessuto economico del territorio, andando a concretizzare già nei prossimi incontri i discorsi aperti su possibili agevolazioni che possano venire incontro alle esigenze delle imprese in merito ai tributi locali di imminente scadenza come Imu, Tari e Cosap”.