Non risponde al telefono, fornaio 46enne trovato morto nel letto

Attualità

Poggio Torriana

| 09:07 - 20 Giugno 2020

Antonino Ruvolo, foto da facebook.

Non risponde al telefono: Antonino Ruvolo, fornaio 46enne di Poggio Torriana, è stato trovato morto nella camera da letto. A lanciare l’allarme il padre, preoccupato dal silenzio del figlio. L'uomo non rispondeva più al telefono, e il padre che risiede in Sicilia ha lanciato l'allarme. Antonino abitava da solo. Sarebbe morto nel sonno per cause naturali. Nei suoi confronti c’era stata una gara di solidarietà da parte dei residenti della zona: il suo panificio era stato pesantemente penalizzato dalla chiusura del ponte che collega Verucchio a Poggio Torriana e grazie al passaparola, dopo un appello su Facebook, le vendite nell'esercizio erano aumentate.