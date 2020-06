Alex Zanardi travolto durante gara di handbike: il triatleta è in gravi condizioni

Sport

| 19:02 - 19 Giugno 2020

Alex Zanardi.

E' in gravi condizioni Alex Zanardi, l'ex campione di automobilismo quattro volte medaglia d'oro ai giochi paralimpici e campione del mondo nella competizione Iron man per la categoria disabili 2018. Il 53enne bolognese è stato coinvolto oggi (venerdì 19 giugno) in un incidente nel senese, lungo la strada statale 146 nel comune di Pienza, durante una gara di handbike. Ha riportato un politrauma dopo l'impatto con un mezzo pesante. E' stato trasportato in codice 3, in elisoccorso, all'ospedale "Le Scotte di Siena". Zanardi, che nel 2018 era tornato a correre su un circuito automobilistico proprio al Misano World Circuit, per il campionato Dtm, aveva preso parte anche all'Ironman di Cervia nel 2018 e nel 2019, quando stabilì il nuovo record paralimpico, tagliando il traguardo in 8 ore 25 minuti e 30 secondi, dopo aver percorso 3,86 km a nuoto, 180,260 km in bicicletta e 42,195 km di corsa.