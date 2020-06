A Rimini sempre meno affetti di Coronavirus: solo due i nuovi ammalati da Covid-19

Attualità

Rimini

| 17:26 - 19 Giugno 2020

Foto di repertorio.

Solo due nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Rimini e ancora fermi i decessi. Sono i dati dell'aggiornamento pomeridiano della Regione Emilia-Romagna, integrati con quelli della Prefettura. Dei due nuovi casi di positività, una persona risulta essere stata ricoverata in ospedale. Due anche le nuove guarigioni. In virtù di questi nuovi dati, il numero degli attuali positivi scende a 22: Rimini 7, Cattolica 4, San Giovanni in Marignano 2, Santarcangelo 2, Riccione 1, San Clemente 1, Montescudo Monte Colombo 1, Morciano 1, Coriano 1, Saludecio 1, Verucchio 1.







Altri dati



Rimini (800 casi, 101 decessi, 692 guariti)

Cattolica (274 casi, 37 decessi, 233 guariti)

Riccione (261 casi, 37 decessi, 223 guariti)

San Giovanni in Marignano (141 casi, 14 decessi, 125 guariti)

Coriano (79 casi, 7 decessi, 71 guariti)

Santarcangelo (77 casi, 4 decessi, 71 guariti)

Morciano (46 casi, 4 decessi, 41 guariti)

San Clemente (41 casi, 5 decessi, 35 guariti)

Montescudo Monte Colombo (41 casi, 2 decessi, 38 guariti)

Saludecio (23 casi, 4 decessi, 18 guariti)

Verucchio (22 casi, 2 decessi, 19 guariti)







Comuni Covid-19 free



Misano Adriatico (129 casi, 16 decessi, 113 guariti)

Bellaria Igea Marina (48 casi, 7 decessi, 41 guariti)

Novafeltria (33 casi, 5 decessi, 28 guariti)

Pennabilli (11 casi, 1 decesso, 10 guariti)

Mondaino (11 casi, 1 decesso, 10 guariti)

San Leo (9 casi, 9 guariti)

Montefiore Conca (9 casi, 9 guariti)

Montegridolfo (6 casi, 1 decesso, 5 guariti)

Gemmano (4 casi, 4 guariti)

Talamello (4 casi, 4 guariti)

Maiolo (3 casi, 3 guariti)

Sant'Agata Feltria (1 caso, 1 guarito)



Casteldelci non ha registrato casi di contagio da Sars-CoV-2.