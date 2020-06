Coronavirus Emilia-Romagna: 27 nuovi positivi con 17 sintomatici, focolaio a Bologna

Attualità

Emilia Romagna

| 17:25 - 19 Giugno 2020

Solo 27 casi di nuova positività al Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati nella giornata di venerdì 19 giugno, con due varianti rispetto ai giorni precedenti: sono più le persone sintomatiche di quelle senza sintomi (17 contro 10) ed è stato individuato un piccolo focolaio a Bologna, dove sono 12 i nuovi positivi, di cui 2 asintomatici. Questi i risultati dei 7850 test molecolari analizzati lunedì e indirizzati anche grazie ai dati raccolti dai 1196 test sierologici.



Sono allora complessivamente 28170 i positivi totali di cui 22727 guariti (+84), il cui dato porta quello dei malati attuali a 1219 e quello degli asintomatici totali a 1063 (l'87 per cento dei malati da Covid-19). Purtroppo, si registrano 5 nuovi decessi, 2 nella provincia di Parma e 3 in quella di Bologna.