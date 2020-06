Start Romagna: sugli autobus aumenta la capienza del 60 per cento

Attualità

Rimini

| 17:20 - 19 Giugno 2020

Sanificazione bus.

In base alle nuove disposizioni previste dal Dpcm 11 giugno, in particolare all’allegato 15, a partire da domani, sabato 20 giugno, aumenterà la capacità dei mezzi impiegati per il trasporto pubblico locale sui bacini di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini.

In base alla deroga consentita dal decreto sarà possibile garantire un riempimento dei mezzi fino al 60 per cento dei posti normalmente consentiti, privilegiando l’allineamento verticale di passeggeri (posti in piedi). Sarà inoltre consentito l’utilizzo in verticale delle sedute senza alternanza, purché sia escluso il posizionamento “faccia a faccia” e l’affiancamento tra due persone.



La nuova capacità dei mezzi sarà indicata con cartelli visibili dall’esterno. Al raggiungimento del carico massimo consentito i mezzi effettueranno solo fermate in discesa, inibendo il carico fino ad una nuova capacità.



Sono confermate tutte le misure adottate in precedenza al fine di prevenire le occasioni di contagio: l’obbligo di utilizzo della mascherina a bordo dei bus e alla fermata di attesa, l’inibizione mediante apposita segnaletica di alcuni sedili per la seduta, per garantire il distanziamento sociale. La porta anteriore del mezzo continuerà a restare chiusa: per la salita e la discesa potranno essere utilizzate le altre porte, nel rispetto dell’apposita segnaletica esposta. In caso di presenza alla fermata di clienti con cane guida o bastone bianco, l’autista fermerà l’autobus con la porta di salita attualmente definita davanti alla persona, alla quale sarà riservato un posto in prossimità della stessa porta.



È consigliato l’acquisto di titoli di viaggio on line o con app. La vendita da parte del conducente è sospesa. Le emettitrici di bordo, ove presenti, sono invece utilizzabili.



Start Romagna ricorda che i propri mezzi sono regolarmente sanificati da personale specializzato. A partire da lunedì 22 giugno, per attestare l’avvenuta sanificazione, sul finestrino lato guida verrà apposto un bollino adesivo rotondo, di colore diverso in base al giorno della settimana in cui la sanificazione viene operata.