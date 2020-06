Villa Verucchio omaggia RIno Gaetano con il concerto Il cielo è sempre più blu

Eventi

VillaVerucchio

| 15:40 - 19 Giugno 2020

Rino Gaetano (foto dal web).



Sabato 20 giugno 2020 (ore 21,15) in Piazza Europa a Villa Verucchio, andrà in scena il concerto “Il cielo è sempre più blu” dei Kaimani Distratti – Massimo Modula (voce e chitarra), Giacomo De Paoli (percussioni) e Fabrizio Flisi (tastiere).

Una serata sotto le stelle, a ritmo di buona musica che vuole continuare sull’onda della riapertura del Teatro il 15 giugno scorso. Un nuovo segnale di speranza e di ripresa, proprio come il titolo del concerto (“il cielo è sempre più blu”), che ha l’intento di dimostrare la voglia del Comune di Verucchio di tornare protagonista del panorama culturale romagnolo, dimostrando di aver sempre avuto uno sguardo positivo verso il futuro.

A salire sul palco sabato saranno i Kaimani Distratti che si esibiranno in un concerto omaggio a Rino, cantastorie di culto, autore graffiante e appassionato. Una voce degli sfruttati e dei marginali, protagonisti di brani in cui l’ironia è la chiave di una denuncia sociale sempre puntuale. Una rigogliosa vena creativa, genuinamente anarchica, ricordata in modo non meno anticonformista e tagliente dai Kaimani Distratti con il loro “Il cielo è sempre più blù”.

Concerto-spettacolo, prevalentemente in acustico, in cui non mancheranno i suoi inni a leggendarie figure femminili come “Gianna”, “Berta filava”, “Aida”, “Ahi Maria”, le invettive di “Nuntereggae più”, la solarità apparente di “Il cielo è sempre più blu” e l’amara malinconia di “Mio fratello è figlio unico” e “ A mano a mano”.

Ingresso libero, posti limitati per misure di contingentamento anti coronavirus

Per informazioni e prenotazioni 320 5769769.