Riapre il teatro Galli. Il lancio della cover di Rimini e musica dal vivo con un poker di artisti

Eventi

Rimini

| 15:06 - 19 Giugno 2020

Grande attesa per la riapertura del teatro Galli di Rimini.

E’ la musica la protagonista della giornata che segna la riapertura del Teatro Galli, che domani sabato 20 giugno torna ad accogliere il pubblico dopo la lunga chiusura. Per tutta la giornata - dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23 – sarà possibile riaccomodarsi in platea in occasione del lancio del progetto E la chiamano Rimini – Artisti uniti per la città, un doppio cd, curato da Massimo Roccaforte e Aldo Maria Zangheri e prodotto dall’Associazione Culturale Interno4 che contiene una straordinaria interpretazione corale del brano “Rimini” di De Andrè, realizzata da 36 musicisti e cantautori della città. Il doppio cd sarà in vendita domani, nel foyer del Teatro Galli, mentre in sala sarà proiettato in loop il video realizzato dal fotografo Chico de Luigi che accompagna l’inedita cover del brano.



Nel pomeriggio spazio anche alla musica del vivo: le proiezioni infatti saranno intervallate dalle incursioni sul palco di due degli artisti che si sono messi a disposizione per questo progetto, Sergio Casabianca e Massimo Marches. Intorno alle 18 inoltre si uniranno anche Andrea Amati e Lorenzo Semprini, per dare vita ad una simbolica reunion in rappresentanza della rete di artisti del territorio che ha messo insieme le forze per affrontare questa nuova fase di ripartenza. Il cd infatti rappresenta anche un modo per sostenere e valorizzare il palinsesto estivo di spettacoli della città, che per questa stagione si svilupperà attraverso un circuito di spazi all’aperto diffusi, con schermi per proiezioni cinematografiche e palchi per spettacoli musicali e performance teatrali.



Per accedere alla sala del teatro nella giornata di sabato non è necessaria alcuna prenotazione ma si entrerà a gruppi. Gli spettatori potranno accomodarsi in platea, distanziati come prevedono le direttive, e sarà organizzato un percorso di entrata e uno di uscita separati. Si ricorda al pubblico che è necessario presentarsi con la mascherina.



Da domenica 21 il cd sarà in vendita al costo di 12 euro in alcuni negozi di Rimini: Libreria riminese, libreria Mondadori piazza tre Martiri, libreria Feltrinelli, Bookshop Bar Lento, Zona disco e libreria viale dei Ciliegi. Nelle edicole di: Via Cairoli, Piazza Cavour, Arco d'augusto, piazza tre Martiri. Il cd inoltre si potrà acquistare in tre Iat: Stazione FS, Piazzale Fellini, Piazza Marvelli. Il cd sarà acquistabile anche on line anche dalla pagina dell'editore: http://libri.goodfellas.it/e-la-chiamano-rimini.html. E’ inoltre in fase di definizione la possibilità dell’acquisto in streaming nelle maggiori piattaforme on-line tra cui: Spotify, Itunes, Google play music e Deeezer.