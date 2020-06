Riccione: arriva il primo gruppo organizzato di turisti over 65

Turismo

Riccione

| 14:02 - 19 Giugno 2020

Da sinistra Giovanni Pallara, Mariarita Masi, Antonietta Fares, Annalisa Licci e il capogruppo Francesco Licci.

Vacanze di gruppo per over 65, il primo gruppo è in arrivo a Riccione da Bellinzago Novarese, grazie all'agenzia Montanari Tours che in questi mesi di incertezza dovuta al Covid -19 ha sempre mantenuto i contatti con i centri comunali di aggregazione in Lombardia, Veneto e Piemonte.



«Sono 16 per il momento e credo proprio che sia tra i primi gruppi anziani che arrivano a Riccione quest'estate - racconta Maria Antonietta Fares, responsabile commerciale della Montanari -. Abbiamo lavorato molto per poter permettere la partenza e l'arrivo di questo gruppo, che a settembre sarà anche più numeroso. Abbiamo mantenuto i contatti con il Comune di Bellinzago dal quale chiedevano molte rassicurazioni per dare una sorta di nulla osta alla partenza del gruppo».



«A tal proposito il Comune di Riccione oltre a dare un benvenuto particolare al gruppo del Centro anziani eterna giovinezza di Bellinzago Novarese - ha detto l'assessore al Turismo, Stefano Caldari - ricorda che le nostre spiagge, le nostre strutture alberghiere, le strutture di ristorazione e di intrattenimento applicano tutti i protocolli sanitari regionali per una vacanza all'insegna della sicurezza e della tranquillità a tutte le età».



«E' esattamente quello che abbiamo riferito al sindaco del Comune di Bellinzago, Fabio Sponghini - conferma la Fares - che ci ha quindi inviato una lettera per cui il gruppo è stato confermato e come da regolamento del Comune di Riccione avranno l'esenzione sulla tassa di soggiorno».