L'estate di Rimini riparte dal wellness all'aria aperta nei luoghi iconici della città

Eventi

Rimini

| 13:52 - 19 Giugno 2020

Foto Giorgio Salvatori.

Più spazio, più tempo, più benessere: Rimini torna, giorno dopo giorno, a proporre iniziative a cielo aperto e si moltiplicano le attività dedicate al wellness che si svolgono nei luoghi iconici della città. Un’occasione unica per scoprire gli angoli più belli della città facendo sport open air. Ad aprire questa speciale stagione della salute fisica sarà il week end del 20 e 21 giugno, due giorni fra mare e centro storico all'insegna del benessere fisico.



Si parte dalla spiaggia del bagno 26 dove va in onda l’Open Day Sport, sabato 20 giugno, del Villaggio del Benessere. Lo stabilimento balneare di Marina Centro, a partire dalle ore 9, vedrà alternarsi, nella giornata di inaugurazione, gli istruttori che durante l'estate saranno impegnatia al Bagno 26 con tanti corsi differenti: dal Sup, al Crossfit, dalla camminata sportiva all’alba e tramonto, allo Yoga, la Zumba, il Pilates, ma anche sport nuovi come il Fitness on the Beach, il Calistenichs, il parkour, il posturale sino allo yoga Terapy. Un’occasione per provare le tante attività che punteggeranno l’estate del bagno 26.



A seguire, domenica 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, il World Yoga Day. Nell'affascinante cornice della Piazza sull'acqua con vista sul bi millenario Ponte di Tiberio, 12 maestri di yoga si alterneranno, dalle ore 06 alle 22, fra altrettanti classi e workshop della disciplina. Un modo insolito per fare un grande “saluto al sole” e all'estate, dando di fatto il via alla stagione estiva di Rimini che mette al centro il benessere.



Sempre lo Yoga continuerà ad accompagnare Rimini per tutta l'estate. Affacciati sull'alveo in cui si bagna il Ponte di Tiberio, ogni fine settimana dalle 19 alle 20:30, Rimini Yogi terrà corsi presso la piazza sull'acqua, mentre nel resto della settimana si sposterà al mare, presso la terrazza della Casa dei Matrimoni di Piazzale Boscovich.



Tante altre le attività che, in diversi luoghi aperti della città, si svolgeranno fino al termine della stagione estiva. Sempre al Ponte di Tiberio e poi alla Darsena e al Porto, si svolgeranno i corsi di 25 diverse discipline; aal lunedì al giovedì, la “palestra all'aperto” Fluxo organizza corsi di una molteplicità di attività diverse, dalla capoeira al Calisthenics, dal pilates all'allenamento funzionale, dando la possibilità ai partecipanti di scegliere il singolo corso o mischiarli a piacimento.



Per chi invece ama le lunghe passeggiate al tramonto o godere del sole che al mattino si alza dal mare, Walk on the beach è l'attività ideale. Walk on the Beach propone 60 minuti di camminata sportiva, guidati dalla personal trainer Elen Souza, per vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto e mantenersi in salute. L'appuntamento serale è per il mercoledì alle 19,20 e quello giornaliero il sabato alle ore 7, entrambi con partenza dal bagno 26.



Anche gli amanti della bici avranno un'estate ricca di opportunità a Rimini. Numerose le escursioni che, sia al mattino che alla sera, permettono di conoscere la città e l'entroterra unendo al piacere della scoperta, lo stare bene pedalando.