Sergio Casabianca e Sara Jane Ghiotti per la prima tappa di Sorridolibero

Eventi

Rimini

| 13:28 - 19 Giugno 2020

Da sinistra: Sergio Casabianca e Filippo Montesi.

Domenica 21 giugno si concluderà la prima tappa della rassegna culturale di Sorridolibero, con uno spettacolo di musica e divertimento insieme a Sergio Casabianca (presidente dell’Associazione) e ai suoi ospiti, sulle colline di Rimini al Podere dell'Angelo.

Nella prima parte del concerto, Sara Jane Ghiotti accompagnerà il tramonto con la sua voce calda al ritmo di jazz. A seguire, Sergio Casabianca e Filippo Montesi, in un’inedita versione duo acustico, gareggeranno con la consueta ironia a coinvolgere il pubblico per cantare i successi musicali di ieri e di oggi.

Inizio ore 20.30, prezzo del biglietto 12 €.

Prenotazioni al numero 3351207464 o via email a ercolegori@gmail.com.

Il Podere si trova in via Rodella 38R a Vergiano di Rimini. In un’area adiacente sarà possibile consumare un aperitivo, con varie soluzioni di prezzo.