Calcio: l'allenatore ex Rimini Muccioli riparte dal Sasso Marconi

| 13:18 - 19 Giugno 2020

Simone Muccioli, uno degli allenatori del Rimini sotto la gestione Giorgio Grassi, riparte dalla Promozione. Il tecnico ha infatti firmato per il Sasso Marconi. "Si ringrazia per la collaborazione Franco Farneti e il suo staff che hanno condotto egregiamente la squadra nel campionato scorso. Nei prossimi giorni il nuovo staff sarà al lavoro per allestire una compagine giovane ma determinata a disputare un campionato pieno di soddisfazioni", si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook del Sasso Marconi. Muccioli ha allenato il Rimini nella stagione 2017-18, venendo esonerato a dicembre (al suo posto Righetti), mentre l'anno successivo ha guidato il San Marino, sempre in Serie D.