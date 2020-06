Misano: torna la rassegna estiva La biblioteca illuminata. Si parlerà del senso della vita

Eventi

Misano Adriatico

| 13:12 - 19 Giugno 2020

La biblioteca Illuminata torna a Misano Adriatico.

Torna anche quest’anno, da giovedì 9 a domenica 12 luglio, la rassegna estiva “La biblioteca illuminata” promossa dalla Biblioteca Comunale di Misano Adriatico con la regia di Gustavo Cecchini. L’edizione numero tredici sarà all’insegna di un tema di grande attualità: il senso della vita.



«Un tema – spiega Cecchini – che da sempre ha interrogato l’uomo e oggi più che mai attuale. La pandemia che ha colpito il mondo ha causato la perdita di punti di riferimento e ci ha posti di fronte alla precarietà della vita. Di qui l’esigenza di interrogarsi sull’orizzonte che diamo alla nostra esistenza».



Lo affronteranno, da diverse prospettive, il teologo Vito Mancuso, che aprirà la rassegna giovedì 9 luglio con la lezione “Il senso della vita”; il poeta Franco Arminio, atteso venerdì 10 luglio con una performance intitolata “La cura dello sguardo”; lo scrittore e filosofo Marcello Veneziani, in programma sabato 11 luglio con una riflessione dal titolo: “Dispera bene. Accettare la vita e i suoi limiti senza subirla” e, infine, il filosofo Marco Guzzi, che chiuderà l’edizione 2020 domenica 12 luglio con la serata “La vita è l’opera”.



Un tema significativo per la prima rassegna post Covid-19 della stagione, che seguirà tutte le misure di sicurezza. Per assistere alle quattro serate, in programma nel giardino della Biblioteca Comunale dalle 21:30, sarà obbligatorio accedere con la mascherina. Saranno disponibili solo posti a sedere, circa 200, nel rispetto del distanziamento di un metro tra una seduta e l’altra. Non è prevista prenotazione, l’ingresso è libero sino ad esaurimento posti.



Riducendosi i posti a disposizione, per cercare di dare a tutti la possibilità di assistere ai prestigiosi interventi (negli anni passati si sono raggiunti picchi di oltre 800 persone a serata) e per poter assecondare anche le richieste che giungono da lontano, le quattro serate saranno trasmesse in diretta YouTube sul canale MisanoTV e sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale.



«La rassegna ‘Biblioteca illuminata’ è un appuntamento che caratterizza l’estate di Misano Adriatico – spiega l’assessore alla Cultura Manuela Tonini -. Riconfermarlo, dopo i mesi di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, è un segnale importante di una città che vuole ripartire, naturalmente rispettando tutte le misure di prevenzione e sicurezza necessarie, e che vuole ripartire da eventi di qualità. Proprio per rispettare i protocolli previsti in questa fase di ripartenza, non potremo accogliere la grande cornice di pubblico che ha caratterizzato le edizioni passate, ma con la diretta YouTube potremo dare la possibilità di assistere alle serate a tutti, compreso chi ci segue da lontano».