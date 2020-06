Passeggia per Rimini, ma poteva uscire dai domiciliari solo per lavoro: arrestato

Cronaca

| 13:08 - 19 Giugno 2020

Carabinieri di Rimini impegnati in un controllo sul lungomare, presente anche il Capitano Landi.



Era intento a passeggiare nel centro di Rimini, ma il giudice gli aveva concesso il permesso giornaliero di uscire di casa esclusivamente per andare a lavorare. Un 31enne di San Clemente, indagato per resistenza a pubblico ufficiale, e per questo ai domiciliari, è stato arrestato per evasione ieri (giovedì 18 giugno) da una pattuglia dei Carabinieri, che lo ha fermato durante i controlli del territorio. Era quindi uscito di casa per passeggiare e non per andare sul posto di lavoro. L'arresto del 31enne è stato convalidato: è stato nuovamente sottoposto a detenzione domiciliare, ma ora i procedimenti penali a suo carico sono due.