Sant'Andrea in Besanigo: al via interventi di sistemazione marciapiedi e asfalti

| 12:55 - 19 Giugno 2020

L'assessore Roberto Bianchi.

Nei prossimi giorni al via i lavori di rifacimento dei marciapiede, fognature e manto stradale delle vie Rossini e Puccini a Sant’Andrea in Besanigo. L’intervento prevede un investimento complessivo di 116.000 euro. Per prima cosa sono state rimosse le piante nei viali: posizionate al centro dei marciapiede, impedivano la realizzazione degli stessi con le dovute misure per i passaggi per evitare barriere architettoniche, inoltre le radici molto invasive avevano creato notevoli disagi anche alle proprietà private prospicienti. Le piante verranno sostituite con specie più adatte a tale impiego e per settembre è prevista un’abbondante piantumazione nel vicino parco Bellini, intervento che doveva già essere realizzato a primavera che si è dovuto rimandare a causa del blocco per emergenza covid-19.



Roberto Bianchi, assessore ai lavori pubblici del Comune di Coriano, commenta: «Stiamo recuperando il tempo perduto, grazie a quanto fatto nella preparazione degli atti, i lavori ora possibili possono riprendere immediatamente. Tra i lavori che a breve inizieranno oltre a questo importante intervento a Sant’Andrea in Besanigo, è tutto pronto per il rifacimento del manto stradale di Via Giardino a Pedrolara per un importo di 80.000 euro».