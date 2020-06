A casa di Alfredo: online bando per nuovo direttore artistico della rassegna culturale bellariese

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:49 - 19 Giugno 2020

Insegna della Casa Rossa Alfredo Panzini di Bellaria Igea Marina.

E' in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bellaria Igea Marina, l'avviso pubblico per la selezione del progetto di direzione artistica e organizzativa della rassegna “A Casa di Alfredo”. Giunto quest’anno alla quinta edizione, “A Casa di Alfredo” è un contenitore culturale articolato in incontri musicali estivi che “trasformano” il parco della Casa Rossa, dimora storica dello scrittore Alfredo Panzini, in un salotto dove turisti e cittadini di Bellaria Igea Marina si danno appuntamento per ascoltare musica sotto le stelle.



L’indagine di mercato formalizzata nell’avviso pubblico, è finalizzata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati; l’avviso, che scadrà alle ore 13.00 di sabato 27 giugno, è consultabile integralmente nella sezione bandi del sito www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.