Scuolinfesta e comitato Pianventena donano mascherine per i bambini marignanesi

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:45 - 19 Giugno 2020

Donazione mascherine ai bambini di San Giovanni in Marignano.



Continuano i gesti di generosità da parte della comunità marignanese: nella giornata di ieri (giovedì 18 giugno) Scuolinfesta e Comitato Pianventena, rappresentati dai rispettivi presidenti, hanno donato al Comune di San Giovanni in Marignano 600 mascherine per i bambini marignanesi dai 6 ai 10 anni. Le mascherine verranno consegnate a partire da questo weekend dalle due associazioni direttamente a casa dei bambini, insieme ad una lettera di saluto ed un regalo, un disegno da colorare, opera di Barbara Zavagnini, quale ringraziamento per essere stati pazienti ed essersi adattati alla nuova e difficile situazione di questi lunghi mesi.



"Desideravamo arrivare nelle case di tutti i bambini marignanesi con un dono, quale attestazione di ringraziamento. Ora che i giorni più difficili sono finiti e si può tornare ad uscire, forse potrà essere utile alle famiglie poter disporre della mascherina per ogni necessità. Ringraziamo particolarmente Scuolinfesta e Comitato Pianventena per questo importante regalo, che va alla comunità, e per essersi fatti trovare pronti anche a questa necessità. Ringraziamo Barbara Zavagnini che con la sua arte ci ha accompagnato in tutti questi mesi in maniera davvero delicata ed intensa allo stesso tempo. Un ringraziamento inoltre a Ceramiche Bellini per averci donato tantissime bustine trasparenti che hanno facilitato l’imbustamento delle mascherine", spiega l'amministrazione comunale.