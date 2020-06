Alla scoperta di Pennabilli: visite guidate nei luoghi di Tonino Guerra e della poesia

Eventi

Pennabilli è un paese fatto di bellezza e poesia, concrete e visibili tra le sue vie. Passeggiando si può godere della tranquillità unica del borgo e riposare gli occhi con magnifici scorci collegando le tappe ideate dal maestro Tonino Guerra che compongono il percorso de “I Luoghi dell’Anima”.



Se ad accompagnare i visitatori ci fosse una guida, ogni sfumatura del pensiero di Tonino Guerra collocato tra le bellezze naturali di Pennabilli potrà avere un senso. Per questo da domenica 21 giugno avranno inizio degli appuntamenti fissi che permetteranno a chiunque lo vorrà di scoprire queste bellezze. Il percorso guidato, di circa due ore, comprenderà una visita del centro storico del paese, quella a “I luoghi dell’Anima” (“Orto dei frutti dimenticati”, “Rifugio delle Madonne abbandonate”, “Meridiane”, “Angelo coi baffi”, “Santuario dei Pensieri”) e al museo “Il mondo di Tonino Guerra”.



Questa possibilità sarà attiva tutte le domeniche dell’estate alle ore 10:30 e tutti i giovedì alle ore 17:30. Il costo della visita è di 8€ (6€ per gli over 65, 2€ dai 6 ai 14 anni, gratis sotto i 6 anni). La prenotazione potrà essere effettuata presso l’Ufficio I.A.T. di Pennabilli o telefonando al numero 0541 928659. La passeggiata nella magia del borgo si concluderà in Piazza Vittorio Emanuele II dove la terrazza naturale accoglierà i visitatori con aperitivi, pranzi e cene degni di una giornata all’insegna della poesia.