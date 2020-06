Le ragazze di Donnavventura proseguono il tour riminese, alla scoperta di Cattolica

Attualità

Castrocaro

19 Giugno 2020

Le ragazze di Donnavventura.

Sono arrivate questa mattina (venerdì 19 giugno) a Cattolica le protagoniste e la troupe di “Donnavventura”, uno dei format più longevi della televisione italiana in onda su Rete 4.



Ad accoglierle l’Assessore al Turismo, Nicoletta Olivieri. Soggiorneranno nella Regina, presso l’Hotel San Marco, e fino al prossimo 23 giugno è previsto un fitto programma per le riprese della puntata che verrà trasmessa nelle prossime settimane.



«Ho voluto dare personalmente il benvenuto a queste ragazze, di cui due romagnole doc, che saranno nostre ospiti – spiega la Olivieri – e con la quali andremo a filmare le bellezze della nostra città e del suo comprensorio. Un modo per raggiungere una grande platea di spettatori e promuovere il territorio. Tra le tappe previste, visite all’Acquario, al Museo ed al Teatro della Regina, al Riviera Golf, alle Grotte di Onferno. Spazio anche alle emozioni ed momenti esperienziali come giri in pedalò ed in monopattino, lezioni di sup e di equitazione, escursione in e-bike lungo la Valle del Conca e degustazioni presso la Ottaviani Winery. Immancabile l’aperitivo al tramonto. Ci tengo a ringraziare tutti gli operatori privati che si sono messi a disposizione e l’Hotel San Marco per l’ospitalità, il Gente di Mare ed il Lamparino».