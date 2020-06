Coronavirus: a San Marino zero positivi su 14 tamponi

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:16 - 19 Giugno 2020

Foto Simone Fiorani..

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Nella Repubblica di San Marino, nelle ultime 24 ore, sono stati analizzati 14 tamponi e non stati riscontrati casi di contagio al nuovo coronavirus. I guariti sono 610, uno in più. I decessi rimangono 42 (tasso di mortalità, sui casi di positività riscontrati da inizio epidemia, del 6%). Gli attuali positivi sono 44 per un totale, da inizio epidemia, di 696 casi. Tutti in isolamento domiciliare, tranne un paziente, ricoverato in ospedale, ma non in terapia intensiva. Rimangono sedici i casi individuati a seguito dei test sierologici effettuati sui lavoratori delle aziende sammarinesi. I test sierologici effettuati presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato sono 15082.