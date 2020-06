Evasione fiscale: a Rimini nel 2019 oltre 5 milioni di Imu recuperati

Attualità

Rimini

| 11:21 - 19 Giugno 2020

Comune di Rimini.

Il Consiglio Comunale ha dato il via libera giovedì sera (favorevole la maggioranza, contraria l’opposizione) al rendiconto della gestione 2019, il documento che delinea e verifica la realizzazione degli obiettivi programmati con il Bilancio di Previsione. Un bilancio che si è chiuso con un risultato di amministrazione di 103 milioni di euro, in crescita rispetto al rendiconto 2018 (+6,3 milioni) e che segna la progressiva riduzione del debito, calato di circa 9,2 milioni lo scorso anno. Dal 2011 il debito complessivo è passato da 141.352.322 euro ai 82.013.469,42 registrati al 31 dicembre scorso.



Altro pilastro del bilancio dell’ente resta il contrasto all’evasione tributaria, che ha riportato numeri rilevanti: oltre 5,2 milioni di Imu recuperati, mentre per il capitolo Tari/Tares sono stati recuperati oltre 3 milioni di tributi evasi.



Scuola e sociale rappresentano i settori a cui nel 2019 è destinata la fetta principale della spesa corrente complessiva dell’ente: istruzione e diritto allo studio (16,5 milioni), diritti sociali, politiche sociali e famiglia (25 milioni circa), trasporti e diritto alla mobilità (13,9 milioni). Importante anche il capitolo dedicato allo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (42,5 milioni). Non si arretra sul capitolo investimenti, nel 2019 sono stati attuati e interamente finanziati con risorse di competenza opere per 27,4 milioni.



“Anche il rendiconto di gestione 2019 è in continuità con il percorso seguito in questi anni di mandato, poggiandosi su pilastri quali contrazione del debito, la priorità al welfare al sociale, il contrasto all’evasione fiscale quale strumento per garantire equità e salvaguardare i servizi, oltre a investire in opere strategiche per lo sviluppo del territorio – spiega l’assessore al Bilancio Gian Luca Brasini – Un rendiconto sano, che ha avuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, che hanno accolto le osservazioni puntuali e circostanziate che i nostri uffici (che ringrazio per il grande lavoro) hanno presentato per chiarire i rilievi mossi in precedenza. Poggiando su queste basi oggi possiamo contare su un bilancio che ha una struttura solida, indispensabile per affrontare questa nuova fase post-Covid che porta con sé numerose incognite. A fronte di entrate in drastico calo e le poche certezze in termini di risorse che arrivano dal Governo centrale, l’Amministrazione è comunque chiamata ad uno sforzo eccezionale, per continuare a garantire un alto livello di servizi ai cittadini e per mettere le imprese del territorio nelle condizioni di ripartire”.