Bellaria: lunedì riapre l'ufficio Informazione turistica di via Ovidio

| 11:00 - 19 Giugno 2020

Lunedì 22 giugno riaprirà l'ufficio I.A.T. - Informazione e Accoglienza Turistica di via Ovidio 99, che sino al 30 giugno sarà aperto tutti i giorni tranne la domenica, dalle 9.00 alle 13.00; alla fine di questo mese, saranno comunicati gli orari di apertura che l’ufficio rispetterà a partire dai primi di luglio. L’ufficio sarà contattabile anche via telefono allo 0541.333119 o via mail scrivendo a iatim@comune.bellaria-igea-marina.rn.it.

Si ricorda nell’occasione che l’altro I.A.T. di Bellaria Igea Marina, quello di via Leonardo da Vinci 2, ha riaperto i battenti lo scorso 3 giugno.