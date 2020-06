Bellaria, 140mila euro per messa in sicurezza antincendio di due scuole

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:44 - 19 Giugno 2020

A seguito di presentazione di apposito progetto, il Comune di Bellaria Igea Marina si è aggiudicato un contributo governativo, erogato dal Ministero dell’Istruzione, pari a 140.000 euro. Uno stanziamento destinato, in maniera equamente suddivisa, a interventi che interesseranno due plessi scolastici: la scuola primaria Alberto Manzi e la scuola secondaria Alfredo Panzini. I fondi saranno utilizzati per opere finalizzate al rinnovo del certificato prevenzione incendi. Una somma significativa, quella ottenuta dall’Amministrazione, anche perché sufficiente a coprire integralmente il costo degli interventi, comunque programmati dal Comune anche in caso di mancato contributo.



Questi fondi si aggiungono ai 40.000 euro ricevuti dalla Comunità europea nel contesto del Porfesr per interventi di riqualificazione energetica, impiegati nella sostituzione degli infissi che verrà presto ultimata alla scuola dell’infanzia Delfino e alla stessa Manzi. Una somma che coprirà quasi la metà dei 98.000 euro richiesti dal progetto, completato da cofinanziamento comunale pari a 58.000 euro. 90.000 euro sono stati inoltre destinati a Bellaria Igea Marina dal Ministero degli Interni, fondi destinati a efficientamento energetico e messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici; una somma che l’Amministrazione impiegherà per la sostituzione di infissi e rifacimento parziale dell’impianto di riscaldamento e rinfrescamento alla scuola Panzini.



Si ricorda nell’occasione che, in attesa di definire dettagli e modalità specifiche di svolgimento dei due servizi, sono aperte sin da ora a Bellaria Igea Marina le iscrizioni per mensa e trasporto scolastico. Iscrizioni che possono avvenire esclusivamente online attraverso il portale bellariaigeamarina.ecivis.it: quelle per il trasporto si chiuderanno il 6 luglio, mentre quelle per la mensa hanno scadenza fissata al 31 luglio.