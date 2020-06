Coronavirus in Emilia-Romagna: solo 7 sintomatici sui 32 nuovi positivi

Attualità

Emilia Romagna

| 17:28 - 18 Giugno 2020

Foto di repertorio.

Ancora pressoché fermi i dati sull'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus in Emilia-Romagna con 32 nuovi positivi di cui 25 asintomatici individuati attraverso gli screening regionali (8621 tamponi e 1087 test sierologici, con risultati che in caso di dubbio andranno confermati dai test molecolari). Grazie alle 92 nuove guarigioni registrare ieri, il dato dei rimessi del 18 giugno sale a 22 mila 643, che fa ancora oltre l'80% dei contagiati da inizio crisi. Continua il calo dei malati, scesi a 1281 (-64).



Restano 11 i ricoverati in terapia intensiva, mentre quelli negli altri reparti Covid scendono a 159 (-14). Oltre l'86% dei malati (1111 totali) sono lievi, quindi in isolamento domiciliare. Quattro nuovi decessi, nessuno nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena e Rimini



Fra le 32 persone affette da Covid-19 rintracciate nelle ultime 24 ore alcune risiedono anche fuori provincia. Due invece sono residenti in quella di Rimini.