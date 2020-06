Coronavirus a Rimini, due nuovi positivi ma finalmente i decessi tornano a zero

Attualità

Rimini

| 17:27 - 18 Giugno 2020

Solo due nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Rimini, entrambi asintomatici e seguiti a domicilio, sei guarigioni e fortunatamente nessun nuovo decesso: sono alcuni dei dati comunicati dalla Regione e integrati poi dalla comunicazione della Prefettura.



In un quadro complessivo, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, si attestano dunque su 2172 i casi totali diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia, mentre il totale dei pazienti guariti è di circa 1850, di cui 1807 residenti in provincia. Secondo le stime effettuate dall’Ausl Romagna sulla base dei dati disponibili, concernenti i residenti in provincia, sono 22 i pazienti attuali.