Montefiore Conca l'Arena Raciti diventa una location per matrimoni

Montefiore Conca

14:46 - 18 Giugno 2020

Montefiore Conca.

Fiori d'arancio ai piedi della Rocca. Festeggiare il giorno più bello della vita in una location suggestiva: l'Arena Raciti di Montefiore Conca, immersa nelle verdi colline dell'entroterra sullo sfondo di uno dei borghi più belli d'Italia. L'amministrazione comunale montefiorese tende una mano alle coppie che sceglieranno il Comune per convolare a nozze. L'Arena – in virtù delle sue caratteristiche che favoriscono il distanziamento interpersonale - è stata infatti inserita nell'elenco dei luoghi in cui sarà possibile celebrare matrimoni. Non solo. Fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile prenotare l'Arena ad un prezzo dimezzato: la tariffa passa infatti da 360 euro a 180 per tutto l'anno in corso. Una misura che l'amministrazione comunale del sindaco Filippo Sica ha deciso di adottare dopo l'emergenza Covid-19 per incentivare i matrimoni e offrire quindi un stimolo – anche di natura economica – ai 'promessi sposi', specialmente quelli più giovani. Una proposta partita dalle consigliere di maggioranza Erika Mancini e Silvia Pangrazi.



“Montefiore – spiegano - si propone come borgo per celebrare l'amore. Novità di questi giorni: l'Arena Raciti è la nuova location che i futuri sposi potranno scegliere per pronunciare il fatidico 'sì'. L'Arena offre un panorama mozzafiato sulla Riviera e alle sue spalle la maestosa Rocca malatestiana completa la cornice per celebrare un matrimonio da sogno, sia per chi sceglie il rito civile che quello religioso. Gli ampi spazi garantiscono gli adeguati distanziamenti sociali come previsto dalla normativa per il contenimento del contagio”.



Una coppia ha già aderito alla nuova iniziativa: le nozze saranno celebrate il 20 giugno prossimo.