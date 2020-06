L'ex hotel Le Conchiglie ed ex colonia 'dormitorio' per 14 persone. Effettuato lo sgombero

Cronaca

Riccione

| 14:23 - 18 Giugno 2020

Il blitz di Polizia e Polizia Municipale all'ex hotel Le Conchiglie.

La polizia locale di Riccione, a supporto della polizia di Stato, questa mattina (giovedì 18 giugno) alle 7.30, ha sgomberato i locali abbandonati dell'ex Hotel delle Conchiglie e ex colonia Serenella sul lungomare nord di Riccione. Il blitz condotto dai poliziotti della Questura di Rimini e dieci agenti della polizia locale di Riccione è scattato alle 7.30 e si è concluso intorno alle 13. Quattordici le persone identificate, 13 gli stranieri e un italiano. Le loro posizioni sono ora al vaglio della polizia di Stato. Per quanto riguarda i locali dell'ex colonia Serenella, sono stati chiusi e messi in sicurezza, mentre l'area esterna è stata pulita e la vegetazione incolta tagliata. Il blitz all'ex hotel è scattato anche in collaborazione con la proprietà che da questa mattina sta provvedendo alla demolizione di un fabbricato indipendente nella parte retrostante il corpo principale delle Conchiglie. Fabbricato particolarmente vulnerabile per quanto riguarda gli accessi abusivi.





Il futuro dell'ex Hotel Le Conchiglie

La ristrutturazione dell'ex Hotel Le Conchiglie è tra i progetti presentati al bando per manifestazione di interesse, indetto dal Comune di Riccione nel 2019, al fine di agevolare la riqualificazione urbana nella zona a mare della città.