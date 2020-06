Giugno di promozioni all'Acquario di Cattolica e Oltremare Riccione

Attualità

| 14:00 - 18 Giugno 2020

Foto Matteo Marini.

Il mese di giugno continua a riservare grandi vantaggi online ai visitatori dell’Acquario di Cattolica e del parco Oltremare di Riccione. Con un occhio di riguardo particolare alle famiglie, i due parchi Costa Edutainment da questo weekend tornano aperti tutti i giorni. Per le famiglie tante promozioni e sconti solo online, sui siti www.acquariodicattolica.it e www.oltremare.org.



Acquistare dalla biglietteria elettronica conviene e consente di scegliere il giorno d’ingresso, garantendosi la possibilità di organizzare la visita nei tempi desiderati.

Il Family Experience Park di Riccione, da sabato 20 giugno torna aperto tutti i giorni fino ai primi di settembre. Qui il divertimento è legato a natura, scienza, avventura, in un’area ricca di superfici all’aperto.



Nella Laguna di Ulisse, la più bella d’Europa, ad accogliere grandi e piccini ci sono i delfini, in due appuntamenti quotidiani: “Delfini-lo spettacolo della natura” e “Conosci i delfini”. Durante questo approfondimento quotidiano il pubblico potrà scoprire la vita dei simpatici tursiopi, la loro biologia, insieme ad addestratori e biologi. Proprio con lo staff, Oltremare propone i programmi interattivi “Incontra il delfino” e “Addestratore per un giorno”. Per scoprire invece i segreti della falconeria, si può partecipare al programma “Incontra i rapaci”. Due volte al giorno al Mulino del Gufo, tutti con il naso all’insù per emozionarsi nel Volo dei Rapaci e in Fattoria si possono ammirare gli animali dell’aia e la Tana dei Conigli. Nell’ Area Australia, dedicata al più lontano fra i continenti, si possono ammirare i teneri wallaby, dove partecipare a un momento pomeridiano di approfondimento sulla vita di questi marsupiali, simili ai canguri, o scavare i resti di un enorme Kronosaurus. Sarà possibile anche incontrare #Ulissedelfinocurioso, la mascotte del delfino più famoso d’Italia, ogni giorno a disposizione delle famiglie in due appuntamenti in Laguna con il ‘meet&greet’. Grandi spazi aperti caratterizzano infine l’Area del Delta con spazi gioco, torrette di osservazione e zone pic-nic.



All’Acquario di Cattolica, il secondo acquario più importante d’Italia, si incontrano migliaia di specie marine e terrestri, in quattro percorsi al coperto. Nel percorso Blu, dedicato agli ambienti marini, si attraversa il meraviglioso mondo di mari e oceani fra pesci, meduse, crostacei, coralli, cavallucci marini e squali. Si comincia con il grande exhibit dei Pinguini di Humboldt e si prosegue con la grande vasca centrale, dove in 700.000 litri d’acqua salata nuotano gli squali toro più grandi d’Italia. Il percorso Giallo è dedicato agli ambienti fluviali d’acqua dolce, con lontre e caimani, mentre il percorso Verde ospita rettili, anfibi e insetti di ogni parte del mondo. Chiude la visita il percorso Viola con l’esposizione “Abissi, terra aliena”, una mostra che racconta le specie abissali ed espone la riproduzione del calamaro gigante di 13 metri. Ogni giorno all’Acquario, la gigantesca bocca di squalo accoglie i visitatori, insieme al suggestivo mangrovieto e all’area Plastifiniamola, simbolo della sensibilizzazione sull’emergenza planetaria della plastica in mare. Fra i vari percorsi è anche possibile osservare le attività in corso da parte di acquaristi e biologi.



Orari e aperture: Oltremare dalle 10 alle 18, Acquario dalle 9.30 alle 16.30 (orario casse, il parco chiude due ore dopo).

Per maggiori informazioni 05414271.