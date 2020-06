Cassa integrazione in Romagna, tutti i dati: oltre 12 milioni di ore autorizzate, 4,5 solo a Rimini

Attualità

18 Giugno 2020

Esplode il ricorso alla cassa integrazione guadagni (Cig) anche nel territorio romagnolo, con numeri che nei primi quattro mesi del 2020 hanno già superato i dati sull'intero 2009 (con 9,22 milioni di ore autorizzate), l'anno nero conseguito alla crisi economica del 2008.



Nei primi 4 mesi dell'anno sono state autorizzate tra le province di Forlì-Cesena e Rimini 12,56 milioni di ore (4,58 nella nostra provincia), di cui il 95,8 per cento di natura ordinaria, derivanti dalle disposizioni per il Covid-19. Le ore in deroga autorizzate risultano oltre 190 mila (l’1,5%del totale, 127 mila solo a Rimini a fronte delle oltre 902 mila chieste alla Regione in 1958 moduli per 5723 lavoratori).



Nel periodo in esame (quindi da gennaio ad aprile), i settori maggiormente coinvolti sono stati il manifatturiero (che assorbe il 71,4% delle ore totali autorizzate), le costruzioni (16,5%) e il comparto dei trasporti (6,4%). All’interno del manifatturiero, i comparti maggiormente interessati dalla CIG sono stati quello dei macchinari (30,2% del totale manifatturiero), l’abbigliamento (11,1%) e la fabbricazione dei metalli (10,3%).



Nel periodo di lockdown economico risultavano chiuse in tutta l'area di pertinenza della Camera di Commercio della Romagna, secondo le elaborazioni di Unioncamere al 20 aprile, il 69,8% delle imprese per il 60,6% degli addetti.