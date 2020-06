Rimini: arriva l'alta pressione. Sole e caldo, senza eccessi

Attualità

Rimini

| 13:45 - 18 Giugno 2020

Foto Pierluigi Missiroli.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 18/06/2020 ore 12:30



Condizioni in miglioramento per l’affermarsi dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo, con temperature in aumento ma senza caldo eccessivo.



Venerdì 19 Giugno 2020



Stato del cielo: In prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, minime comprese tra +12°C e +15°C, massime comprese tra +24°C e +27°C.

Venti: deboli, in rotazione da Sud-Ovest a Est.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 20 Giugno 2020



Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Precipitazioni: possibili piovaschi o brevi rovesci sui rilievi, che potranno localmente sconfinare sulle aree pianeggianti. Asciutto sulla costa.

Temperature: in aumento, minime comprese tra +13°C e +18°C, massime comprese tra +24°C e +27°C.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 21 Giugno 2020



Stato del cielo: Nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti al mattino e schiarite anche ampie nella seconda parte di giornata, specialmente lungo la costa.

Precipitazioni: qualche piovasco o breve rovescio rimarrà possibile entro il tardo mattino, specie sulle aree interne.

Temperature: minime in aumento, comprese tra +15°C e +18°C, massime in lieve diminuzione, comprese tra +23°C e +26°C.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: condizioni maggiormente stabili grazie al rinforzo dell’alta pressione, che andrà a garantire cieli sereni o poco nuvolosi. Si attenuerà quindi la fase instabile di questi primi 20 giorni di Giugno, con caldo comunque non eccessivo.

