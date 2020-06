Maxi controlli antidroga della Polizia nei parchi di Rimini. Sequestrati 15 involucri di hashish

Cronaca

| 13:15 - 18 Giugno 2020

I controlli della Polizia e lo stupefacente rinvenuto.

Continuano incessanti i controlli disposti dalla Questura di Rimini per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri (mercoledì 17 giugno) una pattuglia della Squadra Volanti e la Squadra Cinofili di Bologna hanno controllato il centro cittadino e i principali parchi: in particolare gli accertamenti hanno riguardato il quartiere di Borgo Marina, i parchi

Giovanni Paolo II, Renzi Madre Elisabetta, Maria Callas, Fabbri, Alcide Cervi, Briolini e XXV Aprile. In particolare nei parchi Renzi Madre Elisabetta e Maria Callas, i cani antidroga Irvin e Barack hanno rinvenuto un sacchetto con dentro 15 involucri di hashish e un bilancino di precisione, tutto posto sotto sequestro.