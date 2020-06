Rispettare norme anti Covid-19 ma non solo: nuova campagna di comunicazione a Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:03 - 18 Giugno 2020

Campagna informativa del Comune di Bellaria Igea Marina.

L’invito all’educazione e alle buone maniere, quello legato alle norme anti Covid, la sensibilizzazione al rispetto dei disabili e degli spazi ad essi dedicati: sono i temi che hanno ispirato la nuova campagna di comunicazione urbana approntata a Bellaria Igea Marina e frutto della collaborazione tra Fondazione Verdeblu e Amministrazione Comunale.



Una campagna che si è concretizzata in questi giorni, sotto lo slogan “Enjoy & respect” e con l’affissione di decine di cartelli presso parchi, centri cittadini e spiagge libere di Bellaria Igea Marina. “Sei al posto giusto?”, si chiede ad esempio a chi sia in prossimità di stalli per la sosta riservati ai disabili, ricordano alla cittadinanza che davvero “c’è spazio per tutti” se si rispettano le regole. Allo stesso modo, con disegni molto semplici, si segnalano i giusti comportamenti da adottare per salvaguardare il decoro dei centri cittadini: dall’evitare di frequentarli vestiti solo di costume da bagno, alle corrette pratiche nel conferimento dei rifiuti, perché “è grazie al contributo e all’impegno di tutti che si può rendere più piacevole, vivibile e pulita la nostra Città”.



Una Bellaria Igea Marina che intende darsi quindi uno stesso linguaggio su temi importanti sotto il profilo sociale, ambientale e urbano, veicolando contenuti in maniera “smart” e intuitiva.