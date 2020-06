Colori e tinte a tavola: l'iniziativa enogastronomica e culturale di Pergola

Eventi

Marche

| 12:45 - 18 Giugno 2020

Bronzi d'oro di Pergola.

Nel weekend del 20-21 giugno torna a Pergola "Colori e Tinte a Tavola", l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale con il patrocinio e la collaborazione di Confcommercio Pesaro e Urbino, insieme a strutture ricettive, operatori turistici, attività commerciali e produttori locali aderenti, per promuovere e valorizzare le tante eccellenze artistiche, culturali ed enogastronomiche della città.



Per 7 week-end, fino al 25-26 luglio, Pergola, uno dei borghi più belli d’Italia, in provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, propone un viaggio sensoriale che saprà riempire gli occhi e soddisfare anche i palati più fini.



Menù a tema, al tartufo e non solo, visite al Museo dei Bronzi Dorati, visitabile fino al 30 giugno con biglietto scontato per i residenti nelle Marche (consigliata la prenotazione ai numeri 0721/734090 – 737278), arte, cultura, prodotti tipici e tanto altro. Ancor più ricca la proposta per questo finesettimana: doppio menù, nero (tartufo) e rosso, laboratori, attività per bambini, degustazioni.



"Colori e Tinte a Tavola" è il piacere di ‘fare il turista sotto casa’. Una proposta che coniuga il desiderio di viaggiare con la ricerca di angoli tranquilli e facilmente accessibili, arte e cultura e l’enogastronomia di qualità. L’ideale per scoprire le tante bellezze del territorio, dal museo al centro storico ricco di meravigliose chiese, palazzi e vicoli caratteristici, fino alle colorate colline che circondano Pergola.



Ogni week-end ristoranti e agriturismi aderenti proporranno menù con protagonista un colore. Tutti i fine settimana sarà possibile degustare il tartufo (Nero).



I colori protagonisti dei week-end: 20 21 giugno rosso e nero; 27 28 giugno arancio e nero; 4 5 luglio rosa e nero; 11 12 luglio giallo e nero; 18 19 luglio verde e nero; 25 26 luglio bianco e nero.



Agriturismi e Ristoranti aderenti: Locanda Magnoni (3382922176); Agriturismo Il Casale (0721.734879-333 204 1419); Gli Ippocastani (335 8217475); Agriturismo XIX Secolo (338 276 9135); Trattoria Pascucci (339 131 3921); Ristorante Pizzeria Il Gatto e la Volpe (339 465 3056); Osteria Trattoria Del Borgo ( 338 434 5460); Il Cantuccio (366.3053366).



I bar proporranno ottimi aperitivi. Hanno aderito: Anna Bar (0721.735566); Pane e Dolci F.lli Peruzzini (0721.774134); Mai dire Bar (0721.736360); Bar Elda (0721.779191); Bar C’era già (346.8072130).



I menù sono consultabili nelle pagine Facebook Comune di Pergola e Punto Iat Pergola.Tanti gli appuntamenti in programma: mostre, laboratori, itinerari, attività per bambini. Fino al 6 settembre è visitabile presso Casa Sponge la personale di Angelo Bellobono Pian delle balze mi attende a mezzanotte (primavere d'inverno). Il progetto prosegue lo studio sul paesaggio circostante iniziato nel 2018 ed è la restituzione dell'omonima residenza svoltasi a Gennaio 2020. La mostra a cura di Milena Becci è visitabile su appuntamento fino a domenica 6 settembre 2020 (339 4918011 \ spongecomunicazione@gmail.com).



Il Miele di Duccio, invita a visitare il proprio apiario situato a due passi dal centro storico di Pergola e dall’area attrezzata camper del Parco Mercatale. Gli ospiti potranno colorare le casette delle api con il colore protagonista del week end e vivere l’indimenticabile esperienza di avvicinarsi all’apiario in tutta sicurezza protetti da apposite tute da apicoltori. A conclusione del percorso didattico verrà offerta una merenda a base di pane e miele. Informazioni: 334 9973306; info@ilmielediduccio.it



Altra novità Paesaggi e Borghi rurali: itinerario panoramico e storico tra le colline della valle del Cesano. Dal 27 giugno al 26 luglio. Ogni sabato dalle 9:30 alle 13 e domenica dalle 14:30 alle 18. Prenotazione obbligatoria dell'esperienza, entro le 20 della sera precedente, su www.appennino-incoming.it



Pergola Tartufi per gruppi superiori a 10 persone, su prenotazione, organizza piccolo aperitivo/degustazione nella sede davanti al Museo dei Bronzi Dorati. Info: 334.6239312.



Zafferano l’Oro Rosso di Pergola: in vendita allAgriturismo La Primavera – Monterolo – 349.4016671.



All’iniziativa collaborano Isidori Tartufi, Pergola Tartufi e vari produttori locali.



Week-end di giugno e luglio da trascorrere nei tanti agriturismi e b&b, ma anche in camper; Pergola dispone di un’area attrezzata immersa nel verde del Parco Mercatale, proprio in prossimità del centro storico. Non ci sono piazzole predefinite e la sosta è gratuita.



Per informazioni, consultare i menù e tutte le varie iniziative: pagine Facebook Comune di Pergola e Punto Iat Pergola.