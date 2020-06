Più treni quando riapriranno le scuole, per evitare assembramenti. La richiesta della Lega

Attualità

Rimini

| 12:32 - 18 Giugno 2020

Matteo Montevecchi, consigliere regionale della Lega.

La Giunta regionale intede potenziare le corse ferroviarie nelle ore di punta in vista della ripresa dell’attività delle scuole? A chiederlo, in un’interrogazione a risposta scritta alla Giunta, è la Lega, primo firmatario Matteo Montevecchi.



“L’inizio delle lezioni determinerà un nuovo uso massiccio dei mezzi di trasporto da parte degli studenti: gli orari di entrata e uscita coincideranno, almeno in parte, con gli orari del pendolarismo lavorativo”, scrivono gli esponenti del Carroccio che a tal proposito interrogano l’esecutivo regionale per sapere “se intenda promuovere il potenziamento dell’offerta del trasporto pubblico locale con l’aggiunta di corse e vetture, in particolar modo nelle ore di punta, così da poter mantenere il giusto distanziamento e, nel contempo, un servizio che consenta a tutti il rispetto degli orari di inizio delle lezioni”.

L'interrogazione è firmato anche Daniele Marchetti, Valentina Stragliati, Emiliano Occhi, Simone Pelloni, Stefano Bargi, Gabriele Delmonte, Fabio Bergamini, Maura Catellani, Michele Facci, Fabio Rainieri, Matteo Rancan, Andrea Liverani e Massimiliano Pompignoli.