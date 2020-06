Centro estivo per bimbi da zero a tre anni in partenza a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 12:10 - 18 Giugno 2020

Nido d'infanzia a Misano.

Pronti a ripartire col centro estivo per i bimbi fra zero e tre anni. Ricevute le linee guida lunedì scorso, gli uffici della pubblica istruzione del Comune di Misano si sono messi al lavoro per organizzarlo, oltre a programmarne la riapertura che avverrà mercoledì 1 luglio.



Le famiglie dei bambini che avevano manifestato interesse al servizio nido sono state già contattate e dovranno confermare l'iscrizione entro la giornata di domani, venerdì 19.



Sono disponibili complessivamente 30 posti e se le richieste dovessero essere superiori si formulerà una graduatoria.

Il servizio offerto prevede un orario unico, dalle 7.30 alle 13.30, comprensivo del pasto.



I bambini verranno suddivisi in piccoli gruppi da cinque ed ogni gruppo avrà la propria educatrice come riferimento stabile. Anche per questo servizio valgono le stesse misure di prevenzione previste per il 3/6 anni, tra le quali il triage all'ingresso, i protocolli sanitari, di sicurezza e sanificazione sistematica degli spazi.







Per i bambini della fascia 0/3 anni residenti a Misano, ma iscritti al nido ‘Intercomunale Ceccarini’, verrà attivato il servizio di centro estivo alle medesime condizioni a partire da lunedì 6 luglio.







"Appena ricevute le linee guida, abbiamo predisposto la rapida riapertura anche del servizio di nido estivo per la fascia 0/3 anni - spiega il Vicesindaco Maria Elena Malpassi -. È importante, soprattutto in questa fase di ripresa, andare incontro alle esigenze ed ai bisogni reali delle famiglie, così come garantire il graduale ritorno alla socialità dei più piccoli, che potranno riappropriarsi della routine quotidiana, fatta di esperienze educative e ludiche fondamentali, bruscamente interrotte a causa dell'emergenza sanitaria. Anche per questo servizio, come per quello organizzato per i bimbi 3/6 anni, le rette resteranno invariate nonostante i maggiori costi, che saranno a carico dell'Amministrazione".