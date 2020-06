La cultura di Bellaria prosegue il suo viaggio sul web tra biblioteca e musei

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:30 - 18 Giugno 2020

Michele Neri assessore alla cultura del comune.

Il progetto “Cultura sul web” si veste d’estate e per i prossimi mesi proporrà e valorizzerà i servizi culturali di Bellaria Igea Marina attraverso un ricco programma di rubriche e interessanti approfondimenti: il tutto fruibile su Facebook, sia sulla pagina @Arca-Rete Culturale di Bellaria Igea Marina, sia sulle pagine legate ai vari servizi coinvolti.



“Il progetto nella sua versione estiva nasce come naturale prosieguo del format ideato nel periodo di lockdown”, spiega l’Assessore alla Cultura Michele Neri. Il quale ricorda come “tra marzo e maggio, Cultura sul web abbia offerto buoni riscontri e l’apprezzamento dell’utenza, collocata non solo a Bellaria Igea Marina ma in tutta Italia: è piaciuta la formula che prevede il coinvolgimento di professionisti, esperti e artisti appartenenti ai vari settori ma inseriti in un unico contenitore.”



L’edizione estiva, che si protrarrà fino a settembre, godrà della collaborazione tra Biblioteca Comunale, Teatro Astra, Bellaria Film Festival, Centro culturale Kas8 e Musei della Città con coordinamento di Laura Moretti. “L’obiettivo resta quello di fornire una valida selezione di contenuti multimediali, senza dimenticare curiosità e piccoli aneddoti che rendono unica Bellaria Igea Marina la”, continua Neri. “Intendiamo farlo con continuità nella pubblicazione degli stessi, consapevoli anche della valenza turistica che la nostra cultura è in grado di esercitare.”



Una novità è la scelta di diversi temi che saranno trattati dai vari servizi. Primo tra questi, il ‘viaggio’ tra letteratura di genere e racconti di personaggi illustri: come quello di Alfredo Panzini, che trovò nella Bellaria Igea Marina di inizio Novecento la serenità di un piccolo borgo sul mare. Non mancheranno percorsi tematici interessati da argomenti più contemporanei, come la parità di genere, con un focus sulle donne, per approdare all’avventuroso mondo della fantascienza e terminare con rubriche dedicate alla tutela dell’ambiente.



Un vero e proprio intreccio tra personaggi, luoghi e storie per dare forma a un’unica cornice in grado di raccogliere e raccontare storie e suggestioni, adottando un linguaggio estivo e dinamico. Si comincia venerdì 19 giugno, con i primi contenuti firmati dalla Biblioteca Comunale; l’appuntamento successivo, venerdì 26 giugno, vedrà “online” il Bellaria Film Festival, che proporrà durante l’estate documentari mai proiettati a Bellaria Igea Marina e selezionati per l’attinenza ai temi scelti. Il 30 giugno debutteranno Kas8 e Scuola di musica Glenn Gould, mentre il 3 luglio sarà la volta dei Musei della Città: protagonista, l’eterogeneo patrimonio museale di Bellaria Igea Marina, in una rubrica che fonderà le particolarità di ogni singolo spazio con la storia del territorio ed i percorsi tematici di “Cultura sul web”.