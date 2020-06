Calcio Promozione: Pietracuta, il primo acquisto è il ritorno del portiere Lasagni

Sport

Pietracuta di San Leo

| 11:08 - 18 Giugno 2020

Lasagni, portiere del Pietracuta.

L’attesa che si è protratta fino a giugno inoltrato per avere contezza di come si sarebbe conclusa la stagione non ha creato particolari patemi all’ambiente calcistico pietracutese, considerato il piazzamento cristallizzatosi alla settima giornata di ritorno che vedeva i rossoblu collocati ai bordi della zona playoff. La dirigenza ha dunque potuto muoversi con prontezza nel confermare la quasi totalità dei giocatori che tanto bene si stavano comportando nel tronco di stagione appena archiviata. Inevitabile il passo successivo rivolto alle possibili integrazioni per completare e possibilmente migliorare il roster messo a disposizione del confermatissimo Mister Fregnani, a partire dalla prima casella del portiere titolare che nell’ultima stagione e metà della precedente era stata riempita con il prestito dell’ottimo Nicolas Leardini, di proprietà corianese. Con una trattativa fulminea il DS Conti ha portato a casa il secondo ritorno in riva al Marecchia del classe ’92 Diego Lasagni che ha già indossato per cinque stagioni la casacca rossoblu, in due momenti distinti, collezionando una salto di categoria dalla Prima, tre salvezze e un playoff nel campionato di Promozione. Quello di “Lasa” è un ritorno di cuore che punta a confermare le doti umane e calcistiche dimostrate nel recente passato, anche in virtù dei risolti impegni professionali che nelle ultime annate ne avevano in qualche modo limitato le presenze ad allenamenti e partite.



