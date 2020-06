Rimini, "Opere allo scoperto" nel giardino del Lapidario ospita i vasi della collezione Des Vergers

Eventi

Rimini

| 11:05 - 18 Giugno 2020

Uno dei vasi esposti al museo della città.

Giunge al suo terzo appuntamento la rassegna "Opere allo scoperto" che attraversa l'estate portando in evidenza sia i “gioielli”, sia opere meno note del patrimonio museale.

Vasi attici dalla collezione des Vergers è il titoo dell'incontro che Francesca Minak condurrà venerdì 19 giugno alle ore 18, nella piacevole ambientazione del giardino del Lapidario.

Nel Museo della Città il visitatore è accolto dal patrimonio storico, archeologico e artistico che racconta la città e il territorio a partire dai suoi più antichi albori attraverso reperti scoperti a Rimini e opere d'arte realizzate nella città o per la città.

Molto è esposto, ma molto altro è consevato nei depositi. Oggetti straordinari che meritano di essere portati allo scoperto sono i magnifici vasi attici della collezione des Vergers, studiati ed esposti in mostre temporanee in passato, non fanno parte del percorso museale, non provenendo dal terrotorio riminese. Il nostro incontro proporrà un tuffo nell'ottocentesco gusto per il collezionismo e un'immersione più profonda nell'artigianato artistico ateniese del VI-V secolo a.C.

È richiesta la prenotazione telefonando allo 0541 793851, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. La partecipazione è gratuita.